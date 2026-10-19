Тренер по плаванию не смог улететь из Москвы в Омск

Тренер по плаванию Иван Матюшов не смог вылететь из Москвы в Омск на соревнования. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево, о случившемся мужчина рассказал в соцсетях.

У спортсмена были билеты в бизнес-класс. На стойке регистрации его попросили подождать спецтранспорт, который должен был доставить пассажиров к самолету. Мужчина ждал в 10 метрах от места посадки, однако увидел, как транспорт уезжает без него.

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