19 октября, 23:30Транспорт
Тренер по плаванию не смог улететь из Москвы в Омск
Тренер по плаванию Иван Матюшов не смог вылететь из Москвы в Омск на соревнования. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево, о случившемся мужчина рассказал в соцсетях.
У спортсмена были билеты в бизнес-класс. На стойке регистрации его попросили подождать спецтранспорт, который должен был доставить пассажиров к самолету. Мужчина ждал в 10 метрах от места посадки, однако увидел, как транспорт уезжает без него.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.