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19 октября, 23:30

Транспорт

Тренер по плаванию не смог улететь из Москвы в Омск

Тренер по плаванию не смог улететь из Москвы в Омск

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Тренер по плаванию Иван Матюшов не смог вылететь из Москвы в Омск на соревнования. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево, о случившемся мужчина рассказал в соцсетях.

У спортсмена были билеты в бизнес-класс. На стойке регистрации его попросили подождать спецтранспорт, который должен был доставить пассажиров к самолету. Мужчина ждал в 10 метрах от места посадки, однако увидел, как транспорт уезжает без него.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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