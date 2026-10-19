Прохожие поймали выпавшего из окна мальчика в Некрасовке

В районе Некрасовка на юго-востоке Москвы прохожие поймали мальчика, выпавшего из окна многоэтажного дома. На месте происшествия работали оперативные службы. Московская прокуратура взяла ситуацию на контроль.

В пресс-службе ведомства напомнили, что открытые окна представляют опасность для детей даже на первом этаже. Родителям рекомендуют не оставлять маленьких детей без присмотра, не ставить мебель рядом с окнами и не полагаться на москитные сетки, которые не защищают от падения.

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