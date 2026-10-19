На ВДНХ начали монтировать конструкции для катка к зимнему сезону

На ВДНХ с сентября монтируют конструкции для катка к новому зимнему сезону. Подготовка крупных ледовых площадок включает установку холодильного оборудования, бортиков, ограждений и мостиков, а также помещений для переодевания.

К сезону также готовят катки в Коломенском и у Северного речного вокзала. По мнению урбаниста Ольги Ахсяновой, ледовые площадки привлекают посетителей в парки зимой и помогают поддерживать работу расположенных рядом предприятий.

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