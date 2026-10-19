19 октября, 11:45Спорт
Российских чемпионок мира по борьбе встретили в аэропорту Внуково
В аэропорту Внуково встретили российских чемпионок мира по спортивной борьбе Екатерину Кошкину и Алину Шевченко. Они завоевали золотые медали на молодежном чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Лас-Вегасе.
Сборная России заняла первое место в медальном зачете турнира. Екатерина Кошкина стала чемпионкой в весовой категории до 65 килограмм, а Алина Шевченко победила в категории до 68 килограмм.
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