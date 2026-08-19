19 августа, 23:45Экономика
Власти помогут бизнесу восстановить складские центры, которые пострадали от ударов ВСУ
Власти помогут бизнесу восстановить складские и логистические центры, которые пострадали от ударов ВСУ. Такое поручение Владимир Путин дал во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент отметил, что атаки по инфраструктуре не приводят к критическим последствиям, однако наносят вред и могут влиять на темпы экономического развития.
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