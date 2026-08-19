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19 августа, 22:30

Общество

В Москве обрели мощи Дмитрия Донского

В Москве обрели мощи Дмитрия Донского

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В Москве обрели мощи князя Дмитрия Донского. Специалистов поразило, что скелет сохранился почти полностью.

Саркофаг Донского простоял нетронутым свыше 1,5 века – последний раз его открывали в 1864 году. Тогда из гробницы в Архангельском соборе достали слезницу.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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