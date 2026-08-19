Собственник земли прокомментировал спор из-за платного шлагбаума в Щелковском районе

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19 августа, 14:15

Общество

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Сервитут на участке в коттеджном поселке Литвиново-1, который местный предприниматель Сергей Щукин приобрел и установил на дороге к домам жителей платный шлагбаум, пока не зарегистрирован. По словам собственника, на 19 августа соответствующей записи об обременении в Росреестре нет.

При этом Щукин заявил, что даже в случае установления сервитута продолжит пользоваться и распоряжаться своей землей. Предприниматель также намерен оспаривать решение об установлении сервитута в суде.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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