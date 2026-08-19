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19 августа, 11:45

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о росте промышленного производства

Мэр Москвы сообщил о росте промышленного производства

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Сразу несколько высокотехнологичных уникальных разработок представили в Москве за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, в столице выросло промышленное производство. Как отметил мэр, инновации укрепляют технологический суверенитет России. Например, резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" "Москвич" и "ЭМ Рус" начали производить электромобили UMO для столичного такси и потребительского рынка. До конца года они планируют выпустить более 3 тысяч таких машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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