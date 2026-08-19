Собянин: Москва укрепляет статус индустриального центра страны

Москва укрепляет статус индустриального и технологического центра страны. За прошлый год столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции почти на 5% по сравнению с 2024-м, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

За последние полгода объем производства вырос уже на 12,5%. Самый заметный результат оказался у лидеров отрасли – радиоэлектроники, аэрокосмических предприятий, производителей медицинских изделий и лекарств. Только в этом году в городе открылись 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов.

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