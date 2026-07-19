На фестивале "Две реки" в Москве установили сразу два рекорда

19 июля в Москве прошел фестиваль "Две реки" – масштабный спортивно-музыкальный праздник, посвященный водным видам спорта. Его посетили более ста тысяч человек.

Гостей ждала насыщенная программа. В акватории Москвы-реки прошли заезды команд по академической гребле, а также захватывающие гонки на лодках класса "Дракон" и "Викинг".

Мастера различных водно-моторных видов спорта установили мировой рекорд по числу одновременно выступающих в одной акватории спортсменов. Другое высшее достижение зафиксировано в дисциплине "гидрофлай": наши спортсмены подняли самый большой флаг страны.

А главным событием на суше стали соревнования по хай-дайвингу. Экстремалы из 12 стран впечатлили зрителей сложными акробатическими элементами, прыгая в воду с высоты 27 метров.

Кроме того, на пространстве фестиваля развернулись интерактивные площадки для всей семьи. Все желающие могли попробовать свои силы на тренажере для гребли, сделать памятные кадры в фотозонах или поучаствовать в мастер-классах по катанию на сап-досках.

О самых ярких моментах фестиваля в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.