Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Сергей Собянин открыл новую прогулочную зону между Шелепихинским и Белорусским мостами. Протяженность набережной составила 825 метров. На территории оборудовали велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, а также газон общей площадью один гектар.

Во время прогулки по новой набережной мэр пообщался с местными жителями. Одна из мам отметила, что зона очень понравилась. Собянин пообещал, что в 2026 году набережную продлят до театра "Фоменко". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

