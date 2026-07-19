Новости мира: землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Перу

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла. Эпицентр находился примерно в 130 километрах от города Уанкайо, где проживают сотни тысяч человек. Очаг залегал на глубине 22 километров. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

В Нью-Йорке, где 19 июля состоится финал чемпионата мира по футболу, ухудшилась погода. Мероприятие ранее оказалось под угрозой из-за смога от канадских лесных пожаров. Теперь в городе наблюдаются мощные ливни. Улицы затоплены, нарушено движение транспорта. Несмотря на непогоду, организаторы рассчитывают провести финальный матч.

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