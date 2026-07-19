Более 40 собак и кошек из приютов представят на фестивале "Моспитомец" в Москве

Фестиваль "Моспитомец" пройдет 26 июля на ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы. На выставке-пристройстве посетителям представят более 40 собак и кошек из столичных приютов.

Перед выставкой каждый участник проходит подготовку: животных обследуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов. На выставку отбирают самых социализированных – тех, кого долгое время учили доверять людям и привыкать к жизни в семье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

