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19 июля, 10:00

Общество

Более 40 собак и кошек из приютов представят на фестивале "Моспитомец" в Москве

Более 40 собак и кошек из приютов представят на фестивале "Моспитомец" в Москве

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Фестиваль "Моспитомец" пройдет 26 июля на ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы. На выставке-пристройстве посетителям представят более 40 собак и кошек из столичных приютов.

Перед выставкой каждый участник проходит подготовку: животных обследуют, вакцинируют и обрабатывают от паразитов. На выставку отбирают самых социализированных – тех, кого долгое время учили доверять людям и привыкать к жизни в семье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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