Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Российские войска за неделю заняли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Юрьевку за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ДНР военные берут в охват Краматорско-Славянскую агломерацию – последний крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе. На юге, в Константиновке, подразделения группировки "Центр" продолжают ликвидировать очаги сопротивления окруженного украинского гарнизона.

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