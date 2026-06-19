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19 июня, 12:45

Политика

Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Российская армия за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

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Российские войска за неделю заняли пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Юрьевку за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ДНР военные берут в охват Краматорско-Славянскую агломерацию – последний крупный укрепрайон ВСУ в Донбассе. На юге, в Константиновке, подразделения группировки "Центр" продолжают ликвидировать очаги сопротивления окруженного украинского гарнизона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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