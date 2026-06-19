19 июня, 10:45Мэр Москвы
Собянин: карта москвича является одним из ключевых социальных проектов столицы
Карте москвича исполнилось 25 лет. Сегодня это одна из самых функциональных социальных карт в мире, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
За это время город выпустил более 32 миллионов карт. С их помощью можно бесплатно или по льготе пользоваться городским транспортом, получать скидки, записываться к врачу и использовать как единый читательский билет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.