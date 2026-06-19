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Новости

19 июня, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: карта москвича является одним из ключевых социальных проектов столицы

Собянин: карта москвича является одним из ключевых социальных проектов столицы

Собянин: пожар на Московском НПЗ локализован

Собянин сообщил об отражении атаки более 190 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву

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Карте москвича исполнилось 25 лет. Сегодня это одна из самых функциональных социальных карт в мире, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

За это время город выпустил более 32 миллионов карт. С их помощью можно бесплатно или по льготе пользоваться городским транспортом, получать скидки, записываться к врачу и использовать как единый читательский билет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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