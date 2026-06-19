Тренерское решение принесло Швейцарии победу над Боснией на ЧМ

На чемпионате мира по футболу стартовал второй тур группового этапа. Как отметил спортивный обозреватель Николай Яременко, одной из главных особенностей турнира становится влияние тренерских решений на ход матчей.

Сборная Швейцарии обыграла Боснию со счетом 4:1, забив все мячи после 74-й минуты и тройной замены, подготовленной главным тренером Муратом Якином во время гидропаузы.

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