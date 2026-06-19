19 июня, 07:45Культура
Новую программу "Весь этот цирк" представит Цирк Никулина на Цветном бульваре
Цирк Никулина на Цветном бульваре представит новую программу "Весь этот цирк". В винтажном шоу зрители увидят стрелков из арбалета и силовых жонглеров, а также собак, кошек и тигров.
В свою очередь, выставка во "Дворце впечатлений" предлагает гостям оценить световые инсталляции и фантастические декорации. Среди них – зеркальные залы, розовая меховая комната, роботы и бассейн с шарами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.