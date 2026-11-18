Разница в ценах на одни и те же товары в онлайн-магазинах может достигать 50%. Пользователи заметили, что стоимость продуктов отличается даже у людей, живущих по одному адресу.

На цены могут влиять история покупок, поисковые запросы, просмотренные товары, технические характеристики устройства и геолокация. Кроме того, сервисы предлагают новым клиентам скидки, а размер итоговой суммы может зависеть от выбранного способа оплаты.

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