Стадион "Крылья советов" начнут реконструировать в 2027 году и сделают его круглогодичным. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе личного приема граждан. Мэр провел его по поручению президента РФ.

По вопросу благоустройства исторического стадиона "Крылья советов" обратилась Екатерина Якушевич. По ее словам, жители района и все москвичи хотят видеть объект снова красивым и востребованным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.