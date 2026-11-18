В начале декабря портал "Грамота.ру" объявит "Слово 2026 года". В список из 10 финалистов вошли слова "генерить", "дофаминовый", "вайбкодинг", "ИИ-агент", "тревожник", "нишевый" и другие.

Лингвисты выделили три основные темы: искусственный интеллект, эмоции и человеческие типажи.

Тем временем Кембриджский словарь уже назвал слово года. Им стало human ("человек"). Его используют в выражениях "написано человеком" и "создано человеком", чтобы отличать живое творчество от ИИ.

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