Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила курс химиотерапии в России и улетела в Китай для дальнейшего лечения. Об этом в социальных сетях сообщил врач клиники, где блогер проходила обследование.

Китайским медикам предстоит взять у Чекалиной анализы и определить, подходит ли ей CAR-T-терапия. Если метод окажется подходящим, потребуется время на изготовление препарата.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.