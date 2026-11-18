Более 4,6 миллиона поездок совершили москвичи и гости города на речных маршрутах. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Среди самых популярных направлений – Углич, Ярославль, Мышкин, Нижний Новгород, Кострома, Плес, Санкт-Петербург и Тверь. Обновленные Северный и Южный речные вокзалы принимали и отправляли круизные суда более чем по 40 маршрутам.

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