Похолодание придет в Москву 19 октября

Антициклон принес в Москву теплую и сухую осеннюю погоду. 18 октября температура воздуха поднялась до плюс 15 градусов, а в начале новой рабочей недели ожидается небольшое похолодание.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в столичном регионе установится солнечная погода без существенных осадков. Ночью температура будет опускаться примерно до 3 градусов, а днем составит от 9 до 14 градусов.

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