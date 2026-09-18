Выставка Константина Худякова открылась в Медиацентре парка "Зарядье". Экспозиция позволяет посетителям стать частью произведений искусства и увидеть, как работы реагируют на их движение.

На выставке представили почти 50 работ, среди них цифровые картины, видео-арт, стерео-панели и живопись. В отдельном зале воссоздали мастерскую художника с его ранними произведениями.

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