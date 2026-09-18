Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 17:45

Культура

Выставка Константина Худякова открылась в Медиацентре парка "Зарядье"

Выставка Константина Худякова открылась в Медиацентре парка "Зарядье"

Запашный назвал участие в выборах гражданской обязанностью

"Служебный роман": Николай Бурляев и Наталья Бондарчук

Театру юных москвичей исполняется 90 лет

"М24 х Ticketland": главные культурные события Москвы

Шоу нового формата "Конные сезоны" пройдет в Москве 18 сентября

Раннего Достоевского покажут в "Мастерской Петра Фоменко"

Театр имени Пушкина откроет 77-й сезон спектаклем "Опера нищих"

Новый культурно-просветительский формат "Гостиная Путевого дворца" стартовал в Москве

Фильм "Как Иван в сказку попал" вышел в кинотеатрах Москвы

Выставка Константина Худякова открылась в Медиацентре парка "Зарядье". Экспозиция позволяет посетителям стать частью произведений искусства и увидеть, как работы реагируют на их движение.

На выставке представили почти 50 работ, среди них цифровые картины, видео-арт, стерео-панели и живопись. В отдельном зале воссоздали мастерскую художника с его ранними произведениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика