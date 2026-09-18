Очередной этап обновления завершили в Парке Горького

В Парке Горького завершили очередной этап обновления. Специалисты привели в порядок арку главного входа, которая требовала реконструкции. Сейчас работы продолжаются на исторической ограде парка.

Реставрация арки проходила с участием нескольких бригад, часть специалистов работала в три смены. По словам главного архитектора проекта Елены Киселевой, планово вернуться к реставрации арки можно будет примерно через 10 лет.

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