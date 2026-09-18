Онлайн-голосование на выборах в Государственную думу открыто на сайте mos.ru. В Москве избирательные участки открылись в 08:00, проголосовать можно через терминал или бумажным бюллетенем по месту регистрации.

Ветеран СВО Георгий Ивенский заявил, что участие в голосовании для него является гражданским долгом и ответственностью. По его словам, от каждого гражданина зависит будущее страны, а волеизъявление путем выборов является шагом к светлому будущему.

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