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18 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 18 сентября

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Наиболее плотное движение в Москве 18 сентября наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы. Об этом рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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