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18 августа, 14:15

Экономика

В России могут запретить экспорт ароматических углеводородов

В России могут запретить экспорт ароматических углеводородов

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Правительство РФ может запретить экспорт ароматических углеводородов, чтобы увеличить их доступность. Эти компоненты используют для повышения октанового числа бензина.

При этом эксперт Анастасия Бунина отмечает, что ароматические углеводороды стоят дороже готового топлива и их выгоднее продавать как отдельный продукт. В теории их доля в бензине может достигать 40%, но экономического смысла в этом нет, считает она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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