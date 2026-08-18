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18 августа, 08:00

Общество

Россиян предупредили о приближении нового пика активности клещей

Россиян предупредили о приближении нового пика активности клещей

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В конце лета в России ожидается новый пик активности клещей, предупреждают эпидемиологи. Паразиты проявляют наибольшую активность дважды в год: в мае–июне и августе–сентябре.

Тем, кто собирается в лес за грибами, рекомендуют избегать мест с высокой травой, носить закрытую одежду и головной убор, а также использовать средства защиты от клещей. Если клещ все же укусил, необходимо обратиться к инфекционисту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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