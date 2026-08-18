Новости мира: грузовое судно подверглось обстрелу у берегов Омана

Грузовое судно подверглось обстрелу у берегов Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Инцидент произошел в Ормузском проливе, погиб член экипажа. Остальным морякам оказала помощь береговая охрана Омана.

В американском штате Оклахома молния ударила в нефтебазу, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали людей из ближайших предприятий и жилых домов. Некоторые дороги перекрыли. В результате никто не пострадал.

Вулкан Этна вступил в активную фазу извержения на Сицилии. Ветер несет облако пепла в сторону Катании. На прошлой неделе из-за этого возникли перебои в работе местного аэропорта.

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