Москвичам рассказали, чем заняться в столице 18 августа

Для москвичей и гостей столицы на 18 августа подготовили несколько вариантов для досуга. Например, в Центральном доме актера пройдет шоу-спектакль "Ученая семейка и квадрокоптер". Детям расскажут, из чего состоит квадрокоптер и как он летает. После шоу каждый получит диплом о конструировании летательного аппарата.

В столичных кинотеатрах можно посмотреть фильм "На деревню дедушке – 2". В баре "PETTER" в 21:00 пройдет концерт Сосо Павлиашвили. Певец исполнит свои известные композиции, в том числе "Небо на ладони" и "Помолимся за родителей".

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