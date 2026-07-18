Женский фестиваль спорта прошел в Москве

Красота в движении: 18 июля в столице прошел Женский фестиваль спорта. На территории парка "Музеон" развернулись 7 тематических площадок, где можно было не только позаниматься спортом, но и узнать много нового о правильном питании, здоровых привычках и спортивной моде.

Программа тренировок была рассчитана на любой уровень подготовки – от легких занятий до интенсивных нагрузок. Например, участниц ждала зарядка под руководством двукратного обладателя Лиги чемпионов УЕФА, звезды футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова.

Также на фестивале прошли танцевальное занятие под сеты диджея Грува, групповые тренировки по йоге, сайклингу, пилатесу, растяжке и технике бега.



Пока женщины были увлечены спортом, мужчины и дети могли развлечься на отдельных площадках с кибер-баром, настольным хоккеем, футболом, уличными играми и аниматорами.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева на себе попробовали главные активности фестиваля, а также пообщались с его участниками и звездными гостями.