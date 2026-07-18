Сотни артистов, блогеров, спортсменов и экспертов собрались на VK Fest в Москве

В эти выходные, 18 и 19 июля, на ВДНХ проходит VK Fest. Там собрались сотни артистов, блогеров, спортсменов и экспертов.

Фестиваль в столице стал завершающим в сезоне 2026 года – до этого он проходил в Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. На территории ВДНХ работают пять сцен, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, а также множество тематических площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.