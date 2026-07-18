Собянин опубликовал данные о противодействии атакам БПЛА за семь дней

С вечера пятницы, 17 июля, в направление Московского региона летели свыше 370 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, за последнюю неделю в сторону столичного региона было направлено 1 892 беспилотника. Большую часть из них удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.

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