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18 июля, 16:15

Происшествия

Wildberries открыла горячую линию для родных сотрудников складов в Котовске и Электростали

Wildberries открыла горячую линию для родных сотрудников складов в Котовске и Электростали

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Маркетплейс Wildberries открыл горячую линию для семей сотрудников складов в Котовске и Электростали, которые пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время эвакуации некоторые работники вынужденно остались без связи. Родственники, которые не могут дозвониться до своих близких, могут обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта.

В компании также пообещали оказать помощь и поддержку пострадавшим от атаки БПЛА и их семьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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