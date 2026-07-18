Wildberries открыла горячую линию для родных сотрудников складов в Котовске и Электростали

Маркетплейс Wildberries открыл горячую линию для семей сотрудников складов в Котовске и Электростали, которые пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во время эвакуации некоторые работники вынужденно остались без связи. Родственники, которые не могут дозвониться до своих близких, могут обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта.

В компании также пообещали оказать помощь и поддержку пострадавшим от атаки БПЛА и их семьям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

