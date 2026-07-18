Схема движения рядом с "Лужниками" изменится из-за мероприятия

Движение на нескольких улицах в районе спорткомплекса "Лужники" ограничено в связи с проведением мероприятий. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

С 08:00 и до окончания событий на площадках спорткомплекса будет закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора. Основные ограничения введут вечером: с 20:00 перекроют участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

