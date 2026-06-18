Росавиация с 20 июня ограничит полеты легких самолетов в Центральной России

В Центральной России с 20 июня закроют небо для легких и сверхлегких самолетов и беспилотных воздушных судов. Исключение сделают для воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Это распоряжение Минобороны в целях безопасности.

Владельцы аэроклубов отмечают, что новые правила серьезно повлияют на их работу. По словам представителей отрасли, полеты уже сейчас выполняются с ограничениями и постоянным согласованием маршрутов.

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