18 июня, 16:15Происшествия
Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Подмосковье
Одной из версий крушения легкомоторного самолета в Подмосковье следствие рассматривает ошибку пилота, в том числе связанную с состоянием его здоровья. Об этом сообщили в управлении на транспорте СКР.
Среди других версий, которые могли привести к потере управления воздушным судном, рассматривается техническая неисправность.
Авиакатастрофа произошла на аэродроме Вихрево. При посадке самолет столкнулся с землей и загорелся. В результате погибли два человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.