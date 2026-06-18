Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения самолета в Подмосковье

Одной из версий крушения легкомоторного самолета в Подмосковье следствие рассматривает ошибку пилота, в том числе связанную с состоянием его здоровья. Об этом сообщили в управлении на транспорте СКР.

Среди других версий, которые могли привести к потере управления воздушным судном, рассматривается техническая неисправность.

Авиакатастрофа произошла на аэродроме Вихрево. При посадке самолет столкнулся с землей и загорелся. В результате погибли два человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.