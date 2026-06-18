В Минпросвещения РФ подвели итоги основного периода ЕГЭ

В Минпросвещения России подвели итоги основного периода ЕГЭ. В ведомстве отметили рост числа выпускников с высокими результатами.

Более 5 тысяч человек набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Из них 154 выпускника получили по 200 баллов.

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, рост высокобалльных результатов подтверждает качественную и добросовестную подготовку учащихся к экзаменам.

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