Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

20 июня в колледжах Москвы пройдет единый день открытых дверей. Абитуриенты смогут познакомиться с направлениями подготовки и узнать больше о правилах поступления. Их ждет насыщенная программа: более 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, выпускниками и работодателями.

"Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Совсем скоро на севере столицы начнет работу уже 17-й по счету Центр женского здоровья – новый центр при больнице имени В. В. Вересаева. В выходные, 20 и 21 июня, мы впервые проведем здесь дни открытых дверей, чтобы москвички могли лично оценить и уровень оснащения, и новый подход к оказанию помощи", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов столицы посетили ведущие предприятия города в этом учебном году. Более 260 организаций и компаний организовали для ребят экскурсии и учебные дни. Школьники разбирали реальные кейсы, знакомились с профессиональными нюансами и оттачивали свои навыки.