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18 января 2020, 17:15

Происшествия

В Красногорске установили мемориальную доску в память о погибшем в драке спецназовце

В Красногорске установили мемориальную доску в память о погибшем в драке спецназовце

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Сегодня в Красногорске увековечили память Никиты Белянкина – спецназовце, который погиб в драке, защищая других. На доме, в котором жил молодой человек, установили мемориальную доску.

Смертельная для Никиты потасовка произошла в июне прошлого года. Он вступился за двух мужчин, которых избивала целая толпа.

Молодой человек пытался остановить нападавших с помощью травматического пистолета. Оказалось, что они вооружены – один из них ударил Никиту ножом. Удар пришелся прямо в сердце.

Молодой человек умер на месте. Возбуждено уголовное дело. Девять участников той драки находятся под стражей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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