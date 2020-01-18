18 января 2020, 17:15Происшествия
В Красногорске установили мемориальную доску в память о погибшем в драке спецназовце
Сегодня в Красногорске увековечили память Никиты Белянкина – спецназовце, который погиб в драке, защищая других. На доме, в котором жил молодой человек, установили мемориальную доску.
Смертельная для Никиты потасовка произошла в июне прошлого года. Он вступился за двух мужчин, которых избивала целая толпа.
Молодой человек пытался остановить нападавших с помощью травматического пистолета. Оказалось, что они вооружены – один из них ударил Никиту ножом. Удар пришелся прямо в сердце.
Молодой человек умер на месте. Возбуждено уголовное дело. Девять участников той драки находятся под стражей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.