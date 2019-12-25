Жители Германии больше доверяют Макрону, чем Меркель

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Жители Германии склонны больше доверять действиям и заявлениям президента соседней Франции Эмануэля Макрона, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Kantar, как сообщает "Газета.ру".

Исследование было посвящено отношению немцев к лидерам семи ведущих государств мира. Оказалось, что 57 процентов опрошенных поддерживают Макрона, против него высказались лишь 32 процента респондентов. Распределение результатов в поддержку или против Меркель выражается в соотношении 54 к 44.

Российский президент Владимир Путин оказался в середине списка. Наименьший уровень доверия среди опрошенных зафиксирован в отношении президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана соответственно.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее назвала президента РФ Владимира Путина "победителем" саммита Франции, Германии, России и Украины в Париже. Сам российский лидер охарактеризовал проделанную работу как "полезную".

