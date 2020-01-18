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Москва 24

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Происшествия

16:48

СК начал проверку после отравления постояльцев дома престарелых в Реутове

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку после отравления 12 постояльцев центра социального обслуживания населения в Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 18 января в инфекционное отделение больницы с подозрением на пищевое отравление доставили 12 человек в возрасте от 56 лет до 91 года. Им поставлен предварительный диагноз острый гастроэнтерит.

Специалисты Роспотребнадзора отбирают пробы для выяснения причин произошедшего и источника предполагаемого отравления. Следователи опрашивают сотрудников и постояльцев центра.

Ранее пресс-служба администрации Реутова сообщала о госпитализации девятерых постояльцем. Наряду с пищевым отравлением рассматривалась версия заражения ротавирусной инфекцией.

Минздрав Подмосковья уточнял, что состояние девяти попавших в больницу оценивается врачами как средней степени тяжести. Им оказывается помощь.

Летом прошлого года стало известно о массовом отравлении офисных работников в семи административных округах Москвы. Они покупали продукты из автоматов Healthy Food. Еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промзоны, где нашли различные нарушения.

Отравились 80 человек, 37 были госпитализированы. Почти половине из них поставили диагноз "сальмонеллез".

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