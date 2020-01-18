Госпитализированные с отравлением в Реутове находятся в состоянии средней тяжести

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи оценивают состояние госпитализированных из дома престарелых в Реутове в результате отравления как средней степени тяжести. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Госпитализировано девять человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как средней тяжести", – заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

По информации администрации Реутова, инцидент произошел в Балашихинском межмуниципальном комплексном центре социального обслуживания населения. В пресс-службе муниципального образования уточнили, что четверых пострадавших направили в ЦРБ Балашихи, еще пятерых перевезли в инфекционное отделение в микрорайоне Железнодорожный.

Обстоятельства отравления устанавливаются. Наиболее вероятной причиной множественного заболевания могла стать ротавирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что в Китае, в городе Ухань, развивается эпидемия новой формы пневмонии. Коронавирус проявляется в виде кашля и повышенной температуры. При этом эксперты связывают волну заболеваний с городским рынком морепродуктов.