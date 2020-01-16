Роспотребнадзор рекомендовал носить маски для профилактики гриппа

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Роспотребнадзор опубликовал на сайте рекомендации по уходу за здоровьем в период заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В частности, в ведомстве советовали носить маски, избегать многолюдных мест и тщательно мыть руки с мылом. "В местах скопления людей и при близком контакте с ними использовать медицинскую маску, защищающую нос и рот, и своевременно ее менять", – сказано в рекомендациях.

В случае невозможности помыть руки необходимо использовать антисептики на спиртовой основе. В ведомстве также рекомендовали регулярно проводить влажную уборку в доме и гулять на свежем воздухе. Также необходимо организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

В свою очередь специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников ранее рассказал, что марлевые повязки не защищают человека в сезон гриппа и простуды. По его словам, они помогают защититься от кашляющих лишь в первое время, а затем превращаются в источник инфекции.