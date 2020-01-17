Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17 января, 23:36

Сотрудники ДПС в Москве приняли роды в патрульной машине

город общество

Фото: телеграм-канал Москва 24

Женщина родила ребенка в патрульной машине ДПС в столице. Как сообщили в ГИБДД по городу, инцидент произошел 17 января.

К экипажу ДПС подъехало такси, пассажир-мужчина сообщил, что в машине находится его супруга, которая готовится родить, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного транспортного потока.

Сотрудники ДПС приняли решение пересадить женщину с супругом в патрульный автомобиль и незамедлительно следовать к родильному дому. Однако не успев доехать до роддома, у женщины начались роды.

Полицейские приняли решение остановиться и оказать помощь в принятии родов, а также вызвали скорую помощь. В результате на свет появился мальчик. Ребенка завернули в форменную куртку до прибытия медиков.

Вскоре после родов по указанному адресу прибыла бригада скорой помощи и забрала женщину с младенцем.

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая ранее рассказала о росте популярности "гламурных" родов.

Так, во время процедуры кесарева сечения мать может "самостоятельно достать ребенка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика