Сотрудники ДПС в Москве приняли роды в патрульной машине

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Женщина родила ребенка в патрульной машине ДПС в столице. Как сообщили в ГИБДД по городу, инцидент произошел 17 января.

К экипажу ДПС подъехало такси, пассажир-мужчина сообщил, что в машине находится его супруга, которая готовится родить, и они не успевают доехать до медучреждения по причине плотного транспортного потока.

Сотрудники ДПС приняли решение пересадить женщину с супругом в патрульный автомобиль и незамедлительно следовать к родильному дому. Однако не успев доехать до роддома, у женщины начались роды.

Полицейские приняли решение остановиться и оказать помощь в принятии родов, а также вызвали скорую помощь. В результате на свет появился мальчик. Ребенка завернули в форменную куртку до прибытия медиков.

Вскоре после родов по указанному адресу прибыла бригада скорой помощи и забрала женщину с младенцем.

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая ранее рассказала о росте популярности "гламурных" родов.

Так, во время процедуры кесарева сечения мать может "самостоятельно достать ребенка из живота, чтобы твои руки были первыми, которые возьмут малыша".