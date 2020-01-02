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Москва 24

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Общество

18:53

Поправки в ПДД о проверках на дороге вступили в силу в России

общество авто

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поправки в правила дорожного движения вступили в силу в России. Они корректируют список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь для проверки водители могут предоставлять полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа. Раньше обладатели e-ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию.

Полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив информацию в автоматизированной системе.

Такую норму ввели еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки прописаны не были. Это часто оборачивалось проблемами на дорогах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает, что нововведение облегчит жизнь автомобилистам. Благодаря этому они смогут не носить с собой "массу ненужных документов", обратил внимание он.

При этом эксперт отметил, что в России есть удаленные места с проблемами со связью.

"Когда инспектор на какой-то глухой, лесной дороге остановит водителя, у которого с собой не будет бумажного носителя, каким образом он проверит необходимые данные, для меня остается открытым вопросом", – цитирует его RT.

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