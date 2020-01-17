Терминал C в Шереметьево принял первый рейс

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Терминал C, открывшийся в аэропорту Шереметьево, принял первый рейс, сообщает Агентство "Москва". Самолет авиакомпании "Аэрофлот" прибыл из Хельсинки.

Церемония открытия первой очереди терминала С состоялась 17 января. И. о. замминистра транспорта РФ Александр Юрчик заявил, что Шереметьево в последние годы является лидером в развитии аэропортовой инфраструктуры России, Европы и мира.

Новый пассажирский терминал С1 вошел в состав Северного терминального комплекса и предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год.

Площадь основного семиэтажного здания АВК составляет более 127 тысяч квадратных метров. Терминал оборудован 84 стойками регистрации и 160 кабинами для паспортного контроля. Он соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с шестиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. Интерьер выполнен в стиле русского искусства и современных технологий.



Генеральный директор аэропорта Михаил Василенко рассказал, что автоматические кабины паспортного контроля для граждан РФ в терминале С могут заработать в марте 2020 года. Он подчеркнул, что уже установлено 10 таких кабин на вылет и 10 на прилет. Сроки их запуска согласовывают с пограничной службой.

