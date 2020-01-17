Терминал С открылся в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево состоялась церемония открытия первой очереди терминала С. С поздравительной речью выступил и. о. замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Шереметьево в последние годы является лидером в развитии аэропортовой инфраструктуры нашей страны, Европы и мира. И это не преувеличение", – заявил он.

В свою очередь, руководитель Росавиации Александр Нерадько добавил, что в прошлом году в аэропортах России побывало более 221 миллиона пассажиров.

"Можете себе представить, что это уже больше чем население нашей страны. Наши аэропорты стали, образно говоря, маленькими и большими городами, в которые приходят все больше и больше авиационных пассажиров", – подчеркнул он.

Новый пассажирский терминал С1 вошел в состав северного терминального комплекса и предназначен для обслуживания пассажиров международных воздушных линий. Его пропускная система составит 20 миллионов пассажиров в год.

Площадь основного семиэтажного здания АВК составляет более 127 тысяч квадратных метров. Терминал оборудован 84 стойками регистрации и 160 кабинами для паспортного контроля. Он соединен с двумя крытыми пешеходными галереями и с пятиуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест. Интерьер выполнен в стиле русского искусства и современных технологий.



Генеральный директор аэропорта Михаил Василенко рассказал, что автоматические кабины паспортного контроля для граждан РФ в терминале С могут заработать в марте 2020 года. Он подчеркнул, что уже установлено 10 таких кабин на вылет и 10 на прилет. Сроки их запуска согласовывают с пограничной службой.