Эксперт объяснил, как россиянки оказываются в израильских борделях

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Девушки из России зачастую попадают в бордели за рубежом обманным путем. Об этом сообщает ИА "НСН".

По словам председателя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, уехать из страны девушек мотивируют мечты о лучшей жизни.

"Девушкам обещают работу… Они, конечно, прекрасно понимают, какую им обещают работу, но думают, что найдут там какого-нибудь принца, выйдут замуж, все будет хорошо", – объяснил полицейский.

Пашкин подчеркивает, что у девушек отбирают паспорта и иные документы, причем неважно, добровольно или вынужденно они туда попадают. Эксперт добавил, что зачастую решающим фактором, принуждающим к отъезду, выступает бедность.

Ранее, в ночь на 29 октября, израильская позиция арестовала 15 человек, причастных к созданию подпольной сети нелегальных борделей. Здесь удерживали девушек, ранее проживавших преимущественно в России и на Украине.

Летом в Подмосковье обнаружили нелегальные притоны с девушками из Африки. Анкеты и фото девушек в интернете размещали двое ранее судимых уроженцев ближнего зарубежья.